Album der Woche mit Neil Young Still knusprig after all these years

Das liegt einerseits Young selbst, der im nervösen Falsett-Gesang einmal mehr beweist, dass er ein begnadeter Soul-Crooner ist, aber auch an Crazy Horse, neben »Poncho« aus Bassist Billy Talbot sowie Drummer und Perkussionist Ralph Molina bestehend. Youngs vertraute Band, nach den revitalisierenden Alben der Neunzigerjahre in bester Form, zeigt sich streckenweise Vibe-versierter als die ehrwürdigen M.G.s, die später zu dem Material kamen und nicht die offenbar spezielle Atmosphäre im Toast-Studio nachfühlen und umsetzen konnten. Das kommt vor allem bei »How Ya Doin?« zum Tragen: Youngs hochtönender Gesang ist berührender als das heisere Fossie-Bär-Grummeln in den Strophen auf »Are You Passionate?«, wo das Stück »Mr. Disappointment« heißt. Das weniger tighte, eher jingle-jangelnde Ambiente, das die Band setzt, passt auch besser zur resignativen Grundstimmung des gesamten Albums, der Song wird auf »Toast« aber auch nochmal eineinhalb Minuten länger in die Tristesse geschrammelt und gegniedelt.

Drei Songs des Albums sind bisher unveröffentlicht: »Standing in the Light of Love«, auf einem Deep-Purple-haften Riff reitend, und »Timberline«, die Geschichte eines Holzfällers, der seinen Job verliert und sich an Jesus wendet, sind kurze, aber kraftvolle Crazy-Horse-Nummern, bemerkenswert wird es erst beim zehnminütigen »Gateway of Love«: Das Stück, vielleicht inspiriert von der damals absolvierten Südamerika-Tournee, klingt wie ein zu schnell abgespielter Santana-Song im leichten Bossa-Rhythmus. Die Gitarrenmotive wollen manchmal in die Melodien zu »Like a Hurricane« wechseln, driften dann aber doch weiter, in weniger stürmische Gefilde: »If I could just live my life as easy as a song/ I’d wake up some day and the pain would all be gone«, singt Young mit der ergreifenden Stimme eines Ertrinkenden: »Help me now, I’m sinking fast/ I gotta get along to the gateway of love.«