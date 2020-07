Abgehört - neue Musik Rotationen im Lockdown-Labor

Kurz vorm Durchdrehen? Rein in den Minivan! So wie Elektropop-Muse Jessy Lanza. Kamaal Williams und Otis Sandsjö gehen ins Jazz-Labor, Courtney Marie Andrews trauert in Schönheit. Die Alben der Woche. Jetzt mit Apple-Music-Playlist!