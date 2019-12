Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

(Ghosteen LTD/Rough Trade, erschienen im November)

Kaum etwas hat in diesem Pop-Jahr so berührt wie der plötzlich ins zaghafte Falsett hochtönende Gesang Nick Caves im "Spinning Song": "Peace will come, a peace will come, a peace will come in time", singt er. Ein Schock. War Cave, inzwischen 62, nicht immer der zornige, zynische Wüterich, der jeden Anflug von Sentimentalität ironisch überhöhte und mit Sarkasmus zerbrach? Wie sehr der Tod seines Sohnes Arthur vor vier Jahren diesen Künstler veränderte, seine Sicht auf das Leben und seine Kunst, davon erzählt "Ghosteen" mehr als das 2016 veröffentlichte "Skeleton Tree", das als Traueralbum gedeutet wurde. Doch erst jetzt, in den ersten acht, "Children" genannten Songs dieses herausragenden Albums, setzt die Verarbeitung ein, wenn nicht die allmähliche Heilung.

Es sind leise Lieder, sparsam mit Piano und Synthesizer instrumentiert, die Tierfabeln erzählen - oder die Geschichte von Elvis und Priscilla als Tragödie nachzeichnen. Sie handeln von Sterblichkeit und dem Stemmen dagegen, erschütternd illustriert in "Waiting For You": Der tote Sohn wird in das märchenhafte Paradies auf dem Cover des Albums imaginiert - auf dass er irgendwann zurückkehren möge auf die Erde. Ach.

Die "erwachsenen" Songs am Schluss, darunter das in irdischer Düsternis irrlichternde "Fireflies" und das zwischen Flüchtigkeit, Fatalismus und Aufbruch schwankende "Hollywood" zeigen dann noch einmal den einsamen Sucher Cave. Doch schon die Konzerte der letzten Tournee mit den hier fast untätigen Bad Seeds, als sich der Sänger in die Mitte seines Publikums begab, sich anfassen und mit Liebe trösten ließ, zeugten von einer fundamentalen Einsicht: Alleine ist die Bürde des Schmerzes nicht zu stemmen. Ein Quälgeist wird heilig, wer hätte das gedacht?

Ebow - "K4L"

(Problembär Records/Rough Trade, erschienen im März)

Hier ist man als weißer Alman und Cis-Hete nur Zuschauer, wie die Journalistin Hengameh Yaghoobifarah in einem Skit auf "K4L" postuliert. Das dritte Album der Rapperin Ebru Düzgün alias Ebow ist so etwas wie der Soundtrack zu der Anthologie "Eure Heimat ist unser Albtraum", die Yaghoobifarah zusammen mit ihrer Kollegin Fatma Aydemir herausgegeben hat - eine Sammlung von Texten, die mit dem verkorksten, gewollt oder ungewollt rassistischen Umgang der Deutschen mit den Migranten in ihrem Land abrechnen. Das vermeintlich Fremde wird in der Popkultur, vor allem im Straßenrap-Genre oder in TV-Erfolgen wie "4 Blocks", gerne lustvoll kriminalisiert, glorifiziert und konsumiert. Aber eine echte Identifikation findet nicht statt.

"In mir drinnen stecken 1000 Leben/ Hab Flure geputzt/ Häuser gebaut/ Wurde ausgenutzt/ Wurde ausgesaugt/ Ihr habt nie an mich geglaubt/ Ich war immer, was ihr braucht", lautet dann auch die zentrale Abgrenzung zur Kartoffelkultur im identitätspolitisch selbstbestimmten Titelstück "Kanak for Life". Doch "K4L" wäre keine Pop-Sensation im ansonsten doch eher öden und monochromen Deutschrap-Game dieses Jahres, wenn es auf dieser politischen Folie nicht auch sinnliche Tracks "High", von M.I.A.s Weltgrooves beeinflusste Ermächtigungs-Pamphlete wie "Zug" oder entwaffnend amüsante Killer-Disstracks wie "Schmeck mein Blut" gäbe. Das deutschsprachige "A Seat At The Table".

Lana Del Rey - "Norman Fucking Rockwell"

(Polydor/Universal, erschienen im August)

Eigentlich dürfte es Lana Del Rey gar nicht mehr geben. Wer hätte 2011, als "Video Games" viral ging, darauf gewettet, dass diese aus Retro-Ästhetiken und Americana-Mythen komponierte Kunstfigur am Ende dieses Jahrzehnts die wohl bedeutendste Singer/Songwriterin der US-Musik sein würde? Ein Rätsel ist Lana Del Rey immer geblieben, vielleicht ist auch das ihr Erfolgsgeheimnis.

So, wie sich Bob Dylan nie wirklich in die Karten gucken lässt oder Lou Reed sich zeitlebens hinter einer Maske der Verachtung versteckte, beherrscht auch Elizabeth Grant, 34, das Talent, sich selbst zum Zeichen zu stilisieren, eine Trickster-Position des bewusst Unauthentischen, aus der heraus sich umso wahrhaftigere Geschichten erzählen lassen.

Auf "Norman Fucking Rockwell" lässt Lana Del Rey den Sepia-Schleier, das vom Wesentlichen ablenkende Flackern und Rauschen ihrer Musik erstmals großflächig fallen und gelangt zu einer bisher unerhörten Klarheit und Brillanz. "I'm not a candle in the wind", benennt sie diese neue Bestimmtheit in "Mariners Apartment Complex", um dann berührend gebrochene Liebeslieder wie "Venice Bitch", "California", "Fuck It I Love You" oder "The Greatest" aufzubieten, die allesamt einen Platz in einem modernen American Songbook verdient hätten, als kommende Klassiker.

Natürlich erzählen sie auch von Ernüchterung und Sehnsucht im zum Albtraum geronnenen "American Dream", aber aus der Perspektive eines starken, in sanfter Lakonie ruhenden Subjekts. Das mochte man man früher für Verpeilt- oder Bedröhntheit halten, oder demonstrativen Ennui. Aber: "They took my kindness for weakness", singt sie im Titelstück über das große, faszinierende Pop-Missverständnis Lana Del Rey, und: "You took my sadness out of context". Sorry Lana, wir haben dich viel zu lange unterschätzt.

Jaimie Branch - "Fly Or die II: Bird Dogs of Paradise"

(International Anthem/Indigo, erschienen im Oktober)

"We got a bunch of wide-eyed racists, and they think they run this shit", kräht die Trompeterin Jaimie Branch im zentralen Stück ihres zweiten Albums "Fly Or Die II Bird Dogs In Paradise" - und lässt ihr fiebriges Instrument dann zehn Minuten lang über das Stimmengewirr einer Speakeasy-Spelunke heulen, in einem furiosen, erst trägen, dann rasanten Trauermarsch über den Zustand Amerikas in den Zeiten von Trump. Wow! Der Track, in dem Branch auch noch wütend zu Mariachi-Klängen schreien wird, erhebt sich aus den Straßen von Chicago und Brooklyn, wo die Musikerin ihre Heroinsucht überlebte, bis an die südwestlichen Grenzen ihres Heimatlandes, in die Latino-Kultur, die jene weißen, ignoranten Rassisten an der Macht als so bedrohlich empfinden.

Branch ist ebenfalls weiß, aber afroamerikanische Jazz-Vorbilder wie Miles Davis und Ornette Coleman stehen für ihren unverschämten, sehr hitzigen Stil ebenso Pate wie Country, Folk und Blues. "Simple Silver Surfer" erinnert an die mit Weltmusik aufgeladenen Anarcho-Experimente von John Lurie mit den Lounge Lizards, das (wie alle anderen) Stücke live auf Tournee aufgenommene Titelstück ist ein Free-Jazz-Karnival, der zwischen Hippie-Happening, Nu-Yorica-Fiesta und zeitgemäßen Genre-Blending oszilliert. Die (schwarzen) Experimental-, Die Noise- und Jazz-Eminenzen Matana Roberts und Moor Mother haben in diesem Jahr ebenfalls monumentale neue Alben vorgelegt, aber Jaimie Branchs Sketches of Pain sind in ihrem Brodeln und Brüten noch mitreißender.

FKA twigs - "Magdalene"

(Young Turks/Beggars/Indigo, erschienen im November)

Wenn es um Tahliah Debrett Barnett alias FKA twigs geht, fehlen einem oft die Worte. Selbst das US-Pop-Magazin "Pitchfork" musste auf einen deutschen Begriff zurückgreifen, um ihr Schaffen zu charakterisieren: "Gesamtkunstwerk". Tatsächlich hat sich die 31-jährige Londonerin mit ihrem zweiten, umwerfenden Album als eine der bestimmenden visuellen und musikalischen Pop-Künstlerinnen positioniert, wahrscheinlich weit ins kommende Jahrzehnt hinein. Aus der Verarbeitung einer Unterleibsoperation und des damit verbundenen Kontrollverlusts über ihre Physis, aus einem Zustand der Gefühlszerrüttung und der Beschäftigung mit freien, historisch verfemten Frauenbildern wie Maria Magdalena komponierte Barnett ihre bisher eindrücklichsten und berührenden Songs.

Genres wie Trip-Hop, Dubstep, R&B oder Ambient lösen sich in diesem oft sakralen, flirrenden, pulsierenden, immer wieder ins Hymnische aufschwingenden Sound vollkommen auf und fließen in einen kristallinen, eigenständigen Pop-Entwurf, geschult an ähnlich idiosynkratischen Vorbildern wie Björk und Kate Bush. Unterstützt wurden ihre Ideen diesmal von dem chilenisch-amerikanischen Produzenten und Elektronik-Musiker Nicolas Jaar, der zusammen mit Barnett Monumente der Schmerz- und Isolationsbewältigung wie "Cellophane" schuf. Emanzipierter und erhabener konnte Weiblichkeit im Pop dieses Jahr nicht klingen.

