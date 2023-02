Shame – »Food For Worms«

Vor zwei Jahren wurde die sehr sympathische Südlondoner Band Shame an dieser Stelle als »Pubrock-Variante« von verwandten Acts wie Idles bezeichnet. Nun geht man nicht davon aus, dass es britische Bands schert, was deutsche Kritiker so über sie zusammenschreiben, andererseits wird im Presseinfo zu Shames drittem Album »Food For Worms« behauptet, als Inspiration dienten der Band beim Schreiben der neuen Songs unter anderem Lou Reed (hört man, u.a. in »Yankees«) und die Hamburger Diskursrockband Blumfeld (hört man jetzt nicht so raus). Wie dem auch sei: Wie es sich für doch eher schwitzigere Vertreter des neuen britischen Postpunk-Genres geziemt (Sänger Charlie Steen macht auf der Bühne gerne den Oberkörper frei) nahmen das Album komplett live auf, damit es nicht allzu chaotisch klingt, legte dann Produzent Flood (U2 und so) nochmal ein paar ordnende Hände an.

Das Ergebnis ist zwiespältig: Wenn Shame für ihre Auslotungen fragiler männlicher Gemütszustände den richtigen Groove (und ein Wah-Wah-Pedal) zu fassen kriegen (»Six-Pack«), sind sie eine Urgewalt. Wenn sie Top-Songwriterin Phoebe Bridgers zu Gast haben wie im Album-Höhepunkt »Adderall«, bringen sie eine bezwingende Modern-Lovers-Vulnerabilität zustande. Wenn sie aber, wie in »Fingers of Steel« oder »The Fall of Paul« lediglich beherzt ein paar jahrzehntealte Rock- und Punk-Motive abgrabbeln, dann sind sie im Pub dauerhaft besser aufgehoben als auf der großen Bühne. (6.5)