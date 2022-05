Mangelnde Distanzierung von Putins Krieg Nina Kraviz aus mehreren Festival-Programmen gestrichen

Es ist eine Problematik, die bisher eher im Bereich der klassischen Musik zu finden war, wo ein Dirigent wie Waleri Gergijew oder eine Sängerin wie Anna Netrebko nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine nach ihrer Haltung zum Krieg und zu Wladimir Putin befragt wurden. Doch warum sollten in der Techno-Szene andere moralische Kriterien als in der Klassik gelten?

Nun ist die Russin Nina Kraviz, als DJ und Produzentin schon lange auch im Westen bekannt und gefeiert, in die Kritik geraten. Die aus dem sibirischen Irkutsk stammende Kraviz machte in den Nullerjahren in der Moskauer Rave-Szene von sich Reden, veröffentlichte Platten auf einem Londoner Label und wurde 2017 vom Magazin »Mixmag« als »DJ des Jahres« ausgezeichnet . Vermutlich ist Kraviz also eine der prominentesten Russinnen in der westlichen Popmusik im weitesten Sinne.