Album der Woche mit Nova Twins Mörderpuppen gegen Megalomanen

Wundersamerweise noch nicht einmal die Musik. Die charmanten, schroffen Industrial-Winkel und -Kanten, die Songs wie »Taxi« noch vor zwei Jahren hatten, wurden inzwischen zwar zugunsten eines etwas klassischeren, voluminösen Nu-Metal-Sounds abgeschliffen, wer nach mutigeren Crossover-Experimenten oder Avantgarde sucht, wird eher bei 700 Bliss fündig, die soeben ihr hervorragendes Debüt veröffentlicht haben.

Aber die gar nicht angstbeladene oder mimosige Empowerment-Attitüde der gebrüllten oder gegrowlten Nova-Twins-Texte macht die manchmal fehlende musikalische Originalität mehr als wett: »I'm your poltergeist, know where you're fucking hiding«, singt Love mokant in »Antagonist«, eine von zahlreichen Kampfansagen ans Rock-Patriarchiat. Das »Boss bitch«-Manifest »Cleopatra« zieht interessante Spuren in den globalen Ghetto-Sound von M.I.A., »K.M.B.« (steht für »Kiss my butt«) zwingt die makaber-burleske Horrorfilm-Musik von Jordan-Peele-Filmen mit Evanescence-Pathos zusammen – und es funktioniert: »Casanova, look over your shoulder/ Get my fucking crowbar/ Takе you to the graveyard«, heißt es gruselschockerhaft im Refrain, dann folgt niedlicher Mörderpuppen-Singsang. Sehr lustig auch, wie Hip-Hop-Vorbilder wie Notorious B.I.G. in »Puzzles« oder die ebenfalls in den Neunzigern erfolgreichen Big-Beat Helden The Chemical Brothers in »Enemy« leichthändig zitiert werden.