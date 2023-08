»Rich Men North of Richmond« thematisiert den Klassenkampf in den USA. Ein Arbeiter beschwert sich, schlecht behandelt zu werden und zu wenig dafür zu bekommen. Im Refrain geht es um die »reichen Menschen im Norden von Richmond« – gemeint seien die Politiker in Washington, D.C., wie der Sänger selbst sagte. Eine Anspielung darauf, dass sich Menschen im Süden und in ländlichen Regionen häufig von der politischen Elite abgehängt fühlen. Später lästert der Musiker in seinem Song auch über dicke Menschen, die die Sozialhilfe melken würden.

Vielleicht war es gerade der Vorwurf des Missbrauchs staatlicher Leistungen, der die Republikaner in diesem Song ansprach. Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene jedenfalls erklärte prompt, Anthonys Lied sei das, »was Washington DC hören muss«. Etliche andere Meinungsmacher der Konservativen äußerten sich ähnlich. Aber auch der demokratische Senator Chris Murphy aus Connecticut forderte, »Progressive« sollten sich den Song anhören.