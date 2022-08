Newton-John wurde durch ihre Hauptrolle in »Grease«, eine Verfilmung des gleichnamigen Musicals von 1971 über eine in den 50er-Jahren angesiedelte High-School-Liebesgeschichte, weltweit berühmt. Für ihre Rolle der Sandy wurde sie mit dem Golden Globe für die beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet. Ihr Song »You're The One That I Want« führte über Wochen die internationalen Hit-Listen an. In ihrer Gesangskarriere verkaufte sie etwa hundert Millionen Platten und gewann vier Grammys.