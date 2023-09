Nach der Vollinvasion der Ukraine durch Russland hatte es an etlichen Häusern Proteste gegen die Zusammenarbeit mit Netrebko gegeben. Die Staatsoper legte Produktionen mit ihr kurzzeitig auf Eis, in Prag und in New York an der Met Opera folgten Konzertabsagen. Netrebko verklagte daraufhin die Met Opera auf Schadenersatz und monierte in ihrer Klage, durch öffentliche Erklärungen gegen die russische Führung Engagements an russischen Theatern verloren und ihre Familie in Russland in Gefahr gebracht zu haben.

»Differenziert zwischen vor und nach dem Kriegsausbruch unterscheiden«

Zur Begründung der Wiederaufnahme der Zusammenarbeit verwies die Staatsoper unter anderem auf ein aktuelles Statement von Netrebko. Es sei wichtig, differenziert zwischen vor und nach dem Kriegsausbruch zu unterscheiden, hieß es in der Stellungnahme der Staatsoper. Netrebko habe seitdem keine Engagements in Russland angenommen. Sie habe sowohl durch ihr Statement als auch durch ihr Handeln seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine eine klare Position eingenommen und sich distanziert, das gelte es anzuerkennen. »Ohne eine deutliche Positionierung der Künstlerin war und wäre eine weitere Zusammenarbeit für die Staatsoper Unter den Linden nicht tragbar.«