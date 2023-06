Rap-Version mit Joost & Ski Aggu Otto Waalkes stürmt die Charts mit »Friesenjung«-Remake

30 Jahre später ist Ottos »Friesenjung« als Sample in der Version der Rapper Ski Aggu und Joost auf Rang drei in die offiziellen deutschen Singlecharts eingestiegen. Es ist für Waalkes die höchste Singleplatzierung überhaupt. In den Albumcharts war Otto immer wieder vertreten, schon mit seinem Debüt im Jahre 1973, das auf Platz eins kam, so wie auch weitere Platten 1974 und 1976.