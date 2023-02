Die Kosten für die Eintrittskarten würden über die Vorverkaufsstätten zurückerstattet, hieß es weiterhin. Von der Absage betroffen sind auch fünf in Deutschland geplante Konzerte. Osbourne hätte am 7. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle spielen sollen, am 14.5. in der Olympiahalle München, am 24.5. in der Hamburger Barclays Arena, am 26.5 in der SAP Arena Mannheim, sowie am 28.5. in Berlin in der Mercedes-Benz Arena.

Sein Team arbeite an Ideen, wie er in Zukunft auftreten könne, ohne von Stadt zu Stadt und Land zu Land reisen zu müssen, hieß es weiter in Ozzy Osbournes Statement.