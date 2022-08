Auftritte in Deutschland geplant

Osbourne leidet seit Jahren an Parkinson. Wie sehr ihm die Krankheit zu schaffen macht, darüber hatte der Rockstar 2020 in einem Interview gesprochen: »Das letzte Jahr habe ich eigentlich nur im Bett gelegen und mir leidgetan. Ich habe mir selbst eingeredet: ›Ich bin doch eh tot, ich bin am Ende, es ist alles vorbei‹«, so Osbourne.

Nicht wenige hatten spekuliert, dass er nie wieder auftreten würde. Doch im kommenden Jahr will er seine mehrfach verschobene Abschiedstournee nachholen. Unter anderem sind Auftritte in Hamburg, Berlin, München, Dortmund und Mannheim geplant.