Mit dem zweiten Album »Pretty. Odd« gelang Panic! At the Disco 2008 ein erster kommerzieller Höhepunkt; es kam auf Platz zwei der Billboardcharts und auch in den deutschen Albumcharts unter die ersten 15.

Zweiter Karrieregipfel

Verschiedene Besetzungswechsel halfen Brendon Urie offenbar, Panic! At the Disco in ein zweites erfolgreiches Jahrzehnt zu bringen: 2016 war »Death of a Bachelor« das erste Nummer-eins-Album der Band in den USA. »Pray for the Wicked« folgte 2018 an die Spitze; die Singleauskopplung »High Hopes« kam in Deutschland auf Platz fünf. 2019 war Urie als Gastsänger auf Taylor Swifts Single »Me« zu hören.