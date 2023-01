Der Dokumentarfilm »If These Walls Could Sing« bei Disney+ ist eine Hommage an das Aufnahmestudio Abbey Road Studios in der gleichnamigen Londoner Straße, in dem auch die Beatles Musik aufgenommen haben. Fans posieren am dortigen Zebrastreifen häufig wie die Fab Four auf dem Cover des Albums »Abbey Road«.

Mary McCartney kam vor 53 Jahren als Tochter des Musikers Paul und der Fotografin und Tierrechtsaktivistin Linda (geborene Eastman) zur Welt. Sie selbst trat beruflich in die Fußstapfen der Mutter. 2015 wurde Mary McCartney ausgewählt, das Porträt von Königin Elizabeth II. zu fotografieren, das vom Königshaus veröffentlicht wurde, als Elizabeths Amtszeit länger war als die jeweiligen ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger.