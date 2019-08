Popikone Peaches "Genitalien müssen gezeigt werden"

SPIEGEL ONLINE: Peaches, Sie feiern in diesem Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Woran denken Sie vor allem zurück?

Peaches: An viel Arbeit. Immer weitermachen. Nicht abheben. Ich habe ein Album gemacht und bin dann zweieinhalb Jahre getourt, wieder ein Album gemacht und wieder zweieinhalb Jahre getourt. So ging das gefühlt die ganze Zeit.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben auch konstant daran gearbeitet, die Geschlechtergrenzen aufzubrechen. Manche bezeichnen Sie als die Sex-Ikone der Subkultur, Grand Dame der Queerness oder Skandalsängerin. Trotz Hits wie "Fuck the Pain Away" sind Sie aber nie zu einem Superstar geworden. Hätten Sie sich das gewünscht?

Peaches: Auf gar keinen Fall. Ich kenne viele sehr bekannte Personen,und sie kennen mich, das reicht. Ich bin zum Glück kein Mensch, den alle jeden Tag im Fernsehen sehen wollen. Das macht mich frei, deshalb fühle ich mich wohl und sicher.

Zur Person Getty Images Peaches, 1968 geboren, heißt mit bürgerlichem Namen Merrill Beth Nisker. Sie wuchs in Kanada auf und hat dort mit der Sängerin Feist in einer WG gelebt. Peaches' Kunst wurzelt in der feministischen Riot-Grrrl-Bewegung, seit Ende der Neunzigerjahre ist sie eine Ikone der Subkultur. Ab dem Jahr 2000 arbeitete sie in Berlin unter anderem mit Iggy Pop, Chilly Gonzales und Pink. Sie spielte auch im Vorprogramm von Rammstein. Ihre Musik ist eine Mischung aus Sex-Raps, Punk-Attitüde und Elektrobeats. Die Texte handeln von queerem Sex und weiblicher Lust.

SPIEGEL ONLINE: Warum genau?

Peaches: Ich erlebe jetzt die einmalige Situation, alles machen zu können, was ich will. Dafür werde ich sehr respektiert, inzwischen auch für meine musikalische Arbeit. Und das ganz ohne einen Zwang von außen. Die einzigen Erwartungen an mich, die kommen von mir selbst.

SPIEGEL ONLINE: Was erwarten Sie von sich?

Peaches: Zum Beispiel immer wieder Neues auszuprobieren.

SPIEGEL ONLINE: Ich habe einigen Freunden erzählt, dass ich Sie zum Interview treffe, und die erste Reaktion war immer: Ah, toll, die mit den Genitalien!

Peaches: Das stimmt natürlich. Das wiederholt sich bei mir: Penis, Vagina und was es sonst noch so gibt - das muss alles gezeigt werden.

SPIEGEL ONLINE: Sie hüllen sich auf der Bühne in Stoffgenitalien und reißen sie sich während der Show vom Leib. Oder gehen im Video zu dem Song "Dick in the Air" in einem gehäkelten Ganzkörperanzug mit baumelndem Penis joggen.

Peaches: Ich will damit zeigen, wie wir reduziert werden. Unsere Beziehung zu unserem eigenen Körper ist derartig fremdbestimmt, das lässt mich nicht los. Das ist extrem politisch und eine Form der Kontrolle. Ich glaube nicht, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen sollen. Wir sollen uns vor uns fürchten und danach streben, einem gesetzten binären Standard zu entsprechen.

SPIEGEL ONLINE: Inzwischen tragen junge Frauen in der Uni T-Shirts mit Vulva-Aufdruck. Ist die Gesellschaft Ihrer Meinung nach nicht auf dem richtigen Weg?

Peaches: In manch einer Blase vielleicht. Es ist ein guter Trend, aber hat deswegen die ganze Welt das Prinzip verstanden? Als vor fünf Jahren mein letztes Album rauskam, hieß es in allen Interviews: Oh wie schön, du musst gar nicht mehr kämpfen! Das war aber kurz bevor Trump gewählt wurde. Danach sagten dann alle: Wie wichtig, dass du diese Musik machst, jetzt mehr noch als je zuvor. Das ist schon merkwürdig. Man denkt immer, Fortschritt verläuft in eine Richtung: Hoch, und alles wird immer besser. Das stimmt aber gar nicht.

SPIEGEL ONLINE: Trotzdem hat sich aber ja einiges verändert, seit Sie Ihr erstes Album "The Teaches of Peaches" herausgebracht haben.

Peaches: Meine Ideale sind immer gleich geblieben. Körperbehaarung ist nichts Schlimmes, jeder soll sich in seinem Körper wohlfühlen und tun können, worauf er Lust hat, es gibt auch weibliche Lust - so was halt. Sie wurden über die Jahre bestätigt, das freut mich natürlich sehr. Erst war es aber einige Jahre hart für mich. Als ich anfing, war ich sehr isoliert.

SPIEGEL ONLINE: Woran lag das?

Peaches: Es gab immer sehr viele verschiedene Meinungen zu mir. Die Leute haben mich und meine Kunst nicht verstanden, weil sie vieles nicht einordnen konnten. Sie haben sich gefragt: Ist das nun eine Performance? Oder ist das ein Witz? Ist das Musik? Ist das nicht viel zu pornografisch?

SPIEGEL ONLINE: In Ihrer ersten großen Soloausstellung in Hamburg widmen Sie sich nun ausgerechnet einem Sexspielzeug. Versteht man das heute besser?

Peaches: Ach, keine Ahnung. Ich habe zufällig dieses Video gesehen, in dem ein eher unsympathischer Mann einen Doppelmasturbator vorstellt. Er wirkt, als hätte er noch nie in seinem Leben Sex gehabt, und bespricht die Vor- und Nachteile von diesem Sexspielzeug. Das hat mich inspiriert. Den Begriff "Spielzeug" mag ich allerdings gar nicht, deswegen habe ich diese Objekte in "Fleshies" umbenannt.

SPIEGEL ONLINE: Übersetzt heißt das so viel wie "Fleischies". Die sind eine Art Silikonschlauch, in etwa so groß wie ein Ziegelstein, bei dem am einen Ende ein Gummimund und am anderen eine Gummivagina penetriert werden können.

Peaches: Und wie finden Sie die?

SPIEGEL ONLINE: Merkwürdig körperlos.

Peaches: Total merkwürdig! Diese Dinger sind Löcher im Raum, geschaffen nur zu einem einzigen Zweck. Deshalb wollte ich sie befreien. Ich dachte an diese alte Songzeile von mir, "Whose Jizz Is This?", so wie jetzt auch die Ausstellung heißt.

SPIEGEL ONLINE: Die stammt aus dem Song "Dick in the Air". "Jizz" heißt übersetzt Wichse.

Peaches: Und da habe ich mich gefragt: Vielleicht können die Fleshies ja selbst wichsen, anstatt andauernd von anderen gefüllt zu werden. Die Ausstellung beginnt mit dem Video und führt dann durch die Geschichte der Emanzipation der Fleshies.

SPIEGEL ONLINE: Am Ende erreicht man einen Brunnen, in dem sich übergroße Doppelmasturbatoren gegenseitig mit weißer Flüssigkeit bespritzen. Inwiefern ist das befreiend?

Peaches: Na, weil es nur für sie selbst ist! Sie können sich gegenseitig genießen und vollspritzen, es braucht da niemanden anderen mehr. Sie sind jetzt frei, vereint und selbstbewusst. Also nicht mehr nur passive Dinger, die am Boden vergessen werden. Das klingt alles etwas düster, aber eigentlich ist es auch lustig.

SPIEGEL ONLINE: Es gibt große Skulpturen, Licht- und Toninstallationen. Haben Sie sich ausgetobt?

Peaches: Ich habe da alles vereint, was ich aus den 20 Jahren auf der Bühne gelernt habe. Warum sollte ich nun etwas in eine Vitrine stellen? Das passt nicht zu mir. Die "Fleshies" stehen auf Bühnenelementen.

SPIEGEL ONLINE: Wie wird Ihre neue Bühnenshow sein?

Peaches: Die ist ganz anders. Da wollte ich alles machen, was auf Tour nie geht!

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie nicht schon alle Grenzen eingerissen?

Peaches: Es gibt immer noch etwas zu tun, aber so meine ich das gar nicht. Normalerweise bin ich ja nur mit zwei Tänzern unterwegs. Jetzt sind 43 Leute dabei: viele Musiker und viele Tänzer und Performer. Es ist eine gute Möglichkeit, mal maximal zu sein.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Auftritt ist gleichzeitig als Varieté-Show, inspiriert von den Auftritten der Siebzigerjahre-LGBTIQ-Ikonen Bette Midler und Liza Minelli, sowie als futuristisches Bühnenhappening angekündigt. Wie geht das zusammen?

Peaches: Ich liebe es, Menschen zu überraschen. Sie zu unterhalten. Ihnen alles zu geben: Politik und Spaß und Tiefe und Körper. Alles, was ich will.

Ausstellung "Peaches - Whose Jizz Is This?" vom 10.8.-20.10. im Kunstverein in Hamburg.

Varieté-Show "There's Only One Peach with the Hole in the Middle" 15.8., 16.8., 17.8. Kampnagel K6, Hamburg.