Aber Brötzmann machte sich seinen ganz eigenen Reim auf das, was die Amerikaner vormachten. Seine Musik war noch radikaler und lauter als die der Amerikaner, er war und blieb in den Krach der Instrumente verliebt. Es gibt nicht viele Musiker, die ein in vielen Sprachen bekanntes Verb inspiriert haben: »Brötzen« gehört dazu. Es heißt so viel wie absolut kompromisslos und mit aller Kraft, die man hat, das Saxofon zu spielen. Alles wegblasen. Man kennt es fast überall in Europa, aber auch in Amerika und in Japan.