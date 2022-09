Farrell Sanders wurde am 13. Oktober 1940 in Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Seine Mutter arbeitete als Köchin in einer Schule, sein Vater war Angestellter der Stadt. Als Einzelkind begann er seine musikalische Karriere zunächst, in dem er Kirchenlieder auf der Klarinette begleitete. Auf der Highschool wechselte er zum Saxofon und begann in lokalen Bands zu spielen. Später zog er nach Oakland in Kalifornien. Anfang der Sechzigerjahre streifte er oft brot- und heimatlos durch New York und wurde von dem Jazz-Philosophen und Experimentalmusiker Sun Ra entdeckt, der ihn unter seine Fittiche nahm und ihm den Spitznamen Pharoah verlieh. 1965 engagierte ihn John Coltrane für seine Band.