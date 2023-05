Valentin Gloor, Direktor der Musikabteilung der Hochschule, stellte Lifschitz zur Rede. Ein erstes Gespräch fand »unmittelbar« nach der Rückkehr des Künstlers aus Russland statt, wie aus einer Mail Gloors an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorgeht, die dem SPIEGEL vorliegt. Darin grenzt sich der Direktor auch von der Argumentation des Pianisten ab, mit Auftritten in Russland Verbindendes schaffen zu wollen. »Unsere Hochschule kann ihren Auftrag nur erfüllen, wenn mit höchster Sensibilität darauf geachtet wird, dass gerade auch in dieser schwierigen Situation die Menschen sich selbst ebenso wenig instrumentalisieren lassen wie ihre Kunst.«

Nie Teil von Putins Regime

Der Hochschulsprecher erklärte, dass sich Lifschitz von den Auftritten beim Festival distanziert und unmissverständlich – auch schriftlich – klargestellt habe, »dass er den russischen Überfall auf die Ukraine von Beginn an und ohne jegliche Vorbehalte verurteilt« habe und »über das Patronat« Putins für das Festival »nicht informiert war«. In der Tat meldete sich Lifschitz in dem Schreiben Gloors selbst zu Wort: Trotz zahlreicher Konzerte in Russland »habe ich nie an offiziellen, regierungsnahen Events teilgenommen« und somit nicht »von irgendwelchen Schirmherrschaften oder Patronaten von russischen Regierungen« profitiert. Das »Regime« Putins, »dessen Teil ich nie war und nicht bin«, lehne er strikt ab.

Auf seine Frage an das Leitungsteam in Nowosibirsk, ob das Festival unter Putins Patronat stehe, habe er »die eindeutige Antwort ‚Nein‘ erhalten«. Hätte er von dem Grußwort gewusst, »wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dort zu konzertieren«. Erst Berzins habe ihn darauf aufmerksam gemacht. Ihm, Lifschitz, sei es »ein großes Anliegen«, Russen, »die in verheerender Wehmut der Entwicklung des katastrophalen Angriffs folgen, ohne etwas machen zu können, und die keineswegs nah zum Regime stehen, mit Musik zu unterstützen und ihnen ein Hoffnungszeichen zu geben«.

Der SPIEGEL wollte von Lifschitz wissen: »Würden Sie wieder in Russland auftreten, auch wenn der Krieg noch läuft?« Er antwortete, »zurzeit« plane er »keine weitere Konzertreise«. Die Frage, ob er zu seiner »Kriegstreiber«-Aussage stehe und wenn ja, warum, beantwortete der Künstler nicht. Er schickte in seiner Mail einen Link zu einem Artikel. Erschienen ist er auf einem prorussischen und Putin-freundlichen Portal, das die Mär von der angeblichen Schuld des Westens am Krieg in der Ukraine fortspinnt und großen deutschsprachigen Medien unterstellt, »den Russenhass zu fördern« und Berzins Bericht »schlicht unerträglich« nennt. Lifschitz erklärte: »Damit ist aus meiner Sicht alles gesagt.«