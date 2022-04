Solidarität mit der Ukraine Pink Floyd nehmen ersten Song seit fast 30 Jahren auf

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das Ergebnis, »Hey Hey Rise Up«, werde genutzt, um Geld für humanitäre Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu sammeln, so die Band auf Twitter. »Wut und Frust« hätten Pink Floyd über die russische Invasion in die Ukraine verspürt. Dass »eine der größten Mächte der Welt« in der Ukraine einmarschiert sei und dort Menschen ermorde, sei ein »abscheulicher Akt«.

Pink Floyd haben zuletzt für ihr 1994 veröffentlichtes Album »The Division Bell« gemeinsam Musik aufgenommen. An dem neuen Song, der am vergangenen Mittwoch aufgenommen wurde, waren neben David Gilmour und dem Pink-Floyd-Gründungsmitglied Nick Mason am Schlagzeug auch Bassist Guy Pratt und Keyboarder Nitin Sawhney beteiligt.