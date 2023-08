Gesetz gegen Beleidigung ist weit gefasst

Wer die »Republik öffentlich beleidigt«, muss laut den italienischen Strafgesetzen mit einer Geldstrafe zwischen 1000 bis 5000 Euro rechnen. Unter den Begriff Republik fällt neben den Gerichten, der Armee und dem Parlament auch die Regierung des Landes. Die 46-jährige Meloni führt derzeit die am weitesten rechtsstehende Regierung in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg an.

Eine drohende Geldstrafe in der angedeuteten Höhe dürfte Molko wenig beunruhigen. Seine Band, die Molko 1994 mitgegründet hatte, hat weltweit mehr als 14 Millionen Alben verkauft und mit Songs wie »Pure Morning« oder »Every You Every Me« Charterfolge gelandet.