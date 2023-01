Plácido Domingo

2020 hatte eine Untersuchung der Amerikanischen Musikergilde AGMA ergeben, dass Domingo sich unangemessen verhalten habe. Domingo sagte seinerzeit in einer Mitteilung, dass er die Entscheidung der Frauen, sich zu äußern, respektiere. Er »bedaure den Schmerz, den er ausgelöst habe, wirklich«.

Die Untersuchungsergebnisse führten dazu, dass in Spanien öffentlich geförderte Theater geplante Auftritte des Sängers absagten. Auch in den USA strichen Häuser wie die Metropolitan Opera in New York und die San Francisco Opera geplante Engagements. Domingo legte sein Amt als Generaldirektor der Oper in Los Angeles nieder, wo eine eigene Untersuchung zehn Fälle als »glaubwürdig« einschätzte.