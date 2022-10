Nichts sei vergleichbar mit Prince' Liveversion im Duett mit Rosie Gaines von 1992, die auf dem Best-of-Album »Hits 1« erschienen sei, befand Sharon Nelson und wies darauf hin, dass dieses am 4. November auf Vinyl wiederveröffentlicht werde: »Seine Version ist die beste.«

Möglicherweise ist der Mangel an Kooperation von Prince' Erben auch darauf zurückzuführen, dass Sinéad O'Connor in Interviews und in ihren 2021 erschienenen Memoiren von verstörenden Begegnungen mit Prince berichtet hatte. Er habe sie dafür kritisiert, in Interviews geflucht zu haben. Bei einer Kissenschlacht habe er einen harten Gegenstand in einem Kissen versteckt. Später habe er sie mit dem Auto verfolgt.