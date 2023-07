In einem Beitrag für die »Berliner Zeitung« hatte Krone-Schmalz zwar geschrieben, dass der Einmarsch in die Ukraine »durch nichts zu rechtfertigen« sei. Gleichzeitig schrieb sie in dem Text: »Ich denke nach wie vor, dass die Nato-Osterweiterung und die Missachtung russischer Sicherheitsinteressen durch den Westen stark dazu beigetragen haben, dass wir uns heute einem Russland gegenübersehen, das uns als Feind betrachtet und sich auch so verhält. Ich teile nicht die These, dass Putin schon immer der gewesen sei, der er jetzt ist. Vielmehr gehe ich davon aus, dass wir diesen Putin mitgeschaffen haben.«