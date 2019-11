Tritt die Crossover-Metalband Rage Against the Machine ("Killing in the Name") wieder auf? Nach dem Ausstieg des Songschreibers und Frontmanns Zack de la Rocha im Jahr 2001 war es ruhig um die Musiker aus Los Angeles geworden.

Doch einem Bericht des US-Magazins "Forbes" zufolge ist ein Comeback der Band geplant - unter anderem als Headliner auf dem Coachella-Festival 2020.

Zuvor kursierten in sozialen Medien Termine für insgesamt fünf Konzerte an vier verschiedenen Orten, darunter auf einem von Fans betriebenen Rage-Against-the-Machine-Account auf Twitter. "Forbes" zufolge hat der Musikmanager Wayne Kamemoto die Termine bestätigt. Bei ihm soll es sich um einen Vertrauten der Band handeln.

Nach Zack de la Rochas Rückkehr zu der Band 2007 trat Rage Against the Machine zuletzt 2011 in Los Angeles auf. Außer de la Rocha gehören ihr noch Tom Morello, Tim Commerford und Brad Wilk an.