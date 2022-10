Die Musical-Anbieter wollen laut DeMarco nun »neue Kräfte sammeln« und »im Dezember noch besser zurückzukommen«.

Heinz Hoenig als Stasi-Mann?

Zum Neustart am 16. Dezember könnte dann auch Schauspieler Heinz Hoenig (»Der große Bellheim«), der mit 71 Jahren gerade noch einmal Vater eines Sohnes geworden ist, dabei sein. Weil er sich zunächst seiner jungen Familie widmen wollte, hatte Hoenig sein Mitwirken am ersten Block von »'N bisschen Frieden« abgesagt. In der deutsch-deutschen Liebesgeschichte spielt Hoenig den gealterten Stasi-Mann Erwin Krause, der nach 30 Jahren dem schon in der DDR von ihm verfolgten Rockmusiker Richard »Ricky« Steiner wieder auf den Fersen ist.