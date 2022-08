Dort sammelten sich offenkundig die Einwände. Sie kamen von den Sicherheitsbehörden, die auf die in der Silvesternacht traditionell sowieso stark belasteten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hinwiesen. Aber auch das Tollwood-Winterfestival hatte sich zu Wort gemeldet – in dessen Rahmen findet seit 22 Jahren auf dem Gelände der Theresienwiese eine Silvester-Gala statt.

Die Münchner Zeitungen kommentierten mal in die eine, mal die andere Richtung; schon war von einer Spaltung der Stadt in der Rammstein-Sache die Rede. Deshalb wohl die Betonung der Einvernehmlichkeit der Absageentscheidung. Nach einem Gespräch mit der Stadt München am Vormittag habe der Veranstalter überraschend abgesagt, sagte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats am Dienstag.