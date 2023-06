Bundesfrauenministerin Lisa Paus hatte bereits auf einen besseren Schutz von Frauen bei Konzerten gedrängt. Ihre grüne Parteikollegin Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, schloss sich der Forderung an. »Patriarchales Mackertum und sexuelle Übergriffe haben in der Musikbranche, wie überhaupt in Kunst und Kultur und auch überall sonst, nichts mehr zu suchen«, sagte Roth der dpa. Sie habe »die Erarbeitung eines Verhaltenskodex für die gesamte Kulturbranche« angeregt und sehe dabei auch die Musikindustrie mit Labels, Verlagen, Festivals sowie Veranstalterinnen und Veranstalter in der Pflicht.

Der Drogeriehändler Rossmann gab derweil bekannt, nicht mehr die Parfümreihen der Band zu verkaufen. Dies berichtete zuerst »Bild« . Zum Sortiment der Marke Rammstein zählen Düfte wie »Kokain«, »Seemann« oder »Pussy«.