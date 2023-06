Schon am Nachmittag stehen Rammstein-Fans in München am Merchandise-Stand vor der Konzerthalle an, in der die umstrittene Rock-Band am Abend spielt. Der Gruppe und insbesondere dem Sänger Till Lindemann wird von mehreren Frauen vorgeworfen, unter anderem systematisch junge weibliche Fans auf Backstage-Partys unter Drogen gesetzt zu haben. Zwei Frauen berichteten der »Süddeutschen Zeitung« von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten.

Was sagen die Fans dazu?

Hella Echelmeier, Rammstein-Fan:

»Ich finde, das ist ein ganz heikles und vor allem sehr ernst zu nehmendes Thema ist, womit man sehr vorsichtig umgehen muss. Es stehen sehr viele Vorwürfe im Raum, ob wahr oder nicht, das möchte ich gar nicht beurteilen. Ich finde, Till hat das Recht darauf, sich zu verweigern. Ich finde aber auch die Opfer haben genau das Recht dazu, etwas dazu zu sagen und sich laut zu machen. Gerade, wenn das alles wahr ist, dass man ihnen hilft, auch zukünftig, dass man Frauen da hilft.«

Andrea Rusdorfer, Rammstein-Fan:

»Soweit ich weiß, und das ist meine persönliche Meinung, ist noch nicht bewiesen und es ist ja alles Auslegungssache. Sage ich jetzt mal Also ich will jetzt weder die Frauen verurteilen noch die Band irgendwie bevorzugen oder so, sondern es ist wirklich ja. Jeder darf sich sein eigenes Bild darum machen.«

Mesut Öztürk, Rammstein-Fan:

»Keiner, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, sagt, ich finde es gut, wenn so was läuft. Aber, das da generell so ein Generalverdacht besteht und dann die Lieder nicht mehr gespielt werden oder boykottiert werden, das finde ich nicht gut.«

Michael Prütz, Rammstein-Fan:

»Also würde ich immer sagen, dass wie bei einer Ehescheidung Sprechen Sie mit dem Mann, dann werden Sie sagen, was für eine böse Frau. Sprechen Sie mit der Frau wird es immer heißen Was für ein böser Mann! Man sollte immer beide Seiten hören.«

Viele Rammstein-Fans haben offenbar noch Vertrauen in die Band, und lassen sich von den Vorwürfen nicht davon abhalten, das Konzert zu besuchen. Auf ihrer Internetseite veröffentlichte die Gruppe nach bekannt werden der Anschuldigungen ein Statement an ihre Fans, indem steht:

»Es ist uns wichtig, dass ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit.«

Nina Fuchs, die sich für Opfer von K.O.-Tropfen und sexualisierter Gewalt einsetzt, überzeugt das allerdings nicht, sie warnt:

Nina Fuchs, Vorsitzende »K.O – Kein Opfer«:

»Ich habe tatsächlich die Sorge, dass sich das einfach trotz dieser medialen Aufmerksamkeit wiederholt, was sich seit Jahren dort so abspielt, nämlich dass Übergriffe stattfinden, dass Formen von sexualisierter Gewalt stattfinden, Frauen gezielt irgendwie alkoholisiert werden oder unter Drogen gesetzt werden und das ja, dass halt nicht genug getan wird, um das wirklich gänzlich unterbinden zu können.«

Die »Row Zero«, also der spezielle Bereich vor der Bühne, in den die jungen Frauen eingeladen und von dem sie aus später in den Backstage geführt wurden, soll es in München bei diesem Konzert nicht geben. Das hatten unter anderen die Grünen gefordert, die in München im Stadtrat sitzen.

David Süß, Die Grünen:

»Wir haben auch das klare Bekenntnis des örtlichen Veranstalters und inzwischen auch von der Band, dass es keine Rolle Zero geben wird, dass es keine After-Show-Partys geben wird und dass wir auf jeden Fall einen Security-Space an ein sicheres Zelt, ein großes Team auch vor Ort haben werden.«

Rammstein spielen insgesamt vier Konzerte in München, ihre Tour hat gerade erste begonnen – die Band ließ zuletzt verlauten, sie habe eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Vorwürfe zu prüfen.