Am Anfang des Videos zeigt die Berliner Schauspielerin Shyx Nachrichten, die sie nach eigenen Angaben nach dem Rammstein-Konzert an einen Freund geschrieben habe. »Wir dachten wir gehen auf die After Party … auf einmal führt sie uns in so einen Hinterraum.. und sie meinte, ihr wartet jetzt auf Till.. Wir wurden da einfach reingeholt, damit sich Rammstein welche aussuchen kann.«

Sie habe direkt nach dem Rammstein-Konzert ein Video gedreht, weil sie es als sehr falsch empfunden habe, was sie dort erlebt habe – das Video sei aber nie online gegangen. »Mir wurde von meinem alten Management gesagt, ich soll die Story löschen. Und ich soll mich erst mal nicht öffentlich zu meiner Erfahrung auf dem Konzert äußern.« Wenn sie jemandem »in der Industrie« davon erzählt habe, sei ihr immer gesagt worden, nicht darüber zu reden. »Alle haben es kleingeredet. Ich hatte einfach Angst. Ich habe auch jetzt Angst, das Video zu drehen.«