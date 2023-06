Rammstein-Sänger Till Lindemann weist die Vorwürfe gegen ihn zurück, er lässt seine Interessen bei den aktuellen Vorwürfen anwaltlich vertreten. Die Kanzlei kündigte in dem Zuge juristische Konsequenzen an – auch gegen Medien. Der Deutsche Journalistenverband kritisiert Aussagen der Anwaltskanzlei Schertz Bergmann nun als Einschüchterungsversuch gegenüber recherchierenden Medien. Dass die in Medienangelegenheiten bekannte Kanzlei die Interessen ihres Mandanten, der sexueller Übergriffe bei Rammstein-Konzerten beschuldigt wird, vertrete, sei legitim, wird der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall in einer Mitteilung zitiert. »Die Drohung mit rechtlichen Schritten gegen Journalistinnen und Journalisten ist der Versuch, Medien einen Maulkorb anzulegen«.