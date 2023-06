Demnach sollte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) zur Prüfung aufgefordert werden, ob »genannte Reihe Zero (Reihe von Fans vor der Absperrung) aus Sicherheitsgründen zu untersagen ist«. Auch möchten die Grünen prüfen lassen, ob wie beim Oktoberfest die Aktion »Sichere Wiesn« auf solchen Großkonzerten in städtischen Räumen (wie dem Olympiastadion) sogenannte Safe Spaces einrichten kann. Das Konzept sieht vor, dass es sichere Orte gibt, an denen Frauen Schutz finden und wo ihnen in Not geholfen wird.