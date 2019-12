Erfolgreiche Alben und Singles 2019 Rammstein und Sarah Connor

Mit dem Song "Deutschland" inszenierten Rammstein im Frühjahr ihre Rückkehr - und sorgten für einen Eklat. Denn in dem Teaser zum Musikvideo zeigten sich die Bandmitglieder als KZ-Häftlinge am Galgen. Der zweite Song aus dem Album "Rammstein" sorgte ebenfalls für reichlich Öffentlichkeit, auch wenn er weniger kontrovers diskutiert wurde: Auf einer Berliner Straßenkreuzung ließ die Band das Video "Radio" auf eine Hauswand in Berlin streamen.

Jetzt hat die Gruppe es mit der Platte auf den ersten Platz der deutschen Jahrescharts geschafft: Mit mehr als 260.000 verkauften Einheiten in den ersten sieben Tagen, vier Wochen als Nummer eins der Charts und 18 Wochen in den Top Ten führe das Album "Rammstein" mit einem komfortablen Vorsprung, wie die Marktforscher von GfK Entertainment erklärten. Die Platzierung leitet sich aus den deutschen Album-Charts ab, welche sich wiederum u.a. aus stationärem Handel, aber auch Download-Portalen und Streaming-Plattformen speisen.

Hinter Rammstein landeten in den Album-Jahrescharts weitere deutschsprachige Musiker wie etwa Sarah Connor ("Herz Kraft Werke"), deren Lied "Vincent" über einen Jungen, der erkennt, dass er schwul ist, von manchen Radiosendern gekürzt oder gar nicht gespielt wurde. Auf den Rängen dahinter sind Udo Lindenberg ("MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik"), Herbert Grönemeyer ("Tumult") und die Schlagersängerin Andrea Berg ("Mosaik") zu finden. Erst auf Platz acht folgte mit Ed Sheeran ein internationaler Künstler.

"Old Town Road" siegt in der Single-Wertung

In der Single-Wertung siegte diesmal der amerikanische Rapper Lil Nas X (20) mit dem Country-Hip-Hop-Hit "Old Town Road" (featuring Billy Ray Cyrus). Der Song verbindet Elemente vom traditionellen Country mit Hip-Hop-Spielarten wie Trap - und brach im Sommer den Rekord für die längste Zeit an der Spitze der US-Singlecharts. Über 17 Wochen in Folge stand der Song auf Platz eins der Hitliste.

Hinter "Old Town Road" landete in den Single-Jahrescharts das Lied "Dance Monkey" der australischen Singer-Songwriterin Tones And I, gefolgt von "Roller" von Rapper Apache 207, "Sweet But Psycho" von Ava Max - und "Vermissen" von Juju feat. Henning May. Mit der Rap-Ballade verbuchte die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Judith Wessendorf heißt und zunächst als Teil des Rap-Duos SXTN bekannt wurde, dieses Jahr ihren ersten Nummer-eins-Hit als Solokünstlerin.