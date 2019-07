Rammstein gegen Homophobie Liebesgrüße aus Moskau

Erst vor wenigen Tagen surfte Schlagzeuger Christoph Schneider in einem Schlauchboot durch die Menge, hunderte Hände hielten ihn oben, und er schwenkte dabei lächelnd eine Regenbogenfahne durch die Luft. Das Zeichen für LGBT-Rechte auf dem Konzert seiner Band im polnischen Chorzow postete der Rammstein-Musiker anschließend bei Instagram mit den Worten "Equal Rights for All" ("Gleiche Rechte für alle"). Bis Mittwochnachmittag erhielt das Foto über 36.000 Likes.

Bei einem Konzert in Moskau hat sich Rammstein nun erneut gegen Homophobie positioniert. Die Bandmitglieder Richard Z. Kruspe und Paul Landers küssten sich auf der Bühne im Olympiastadion Luschniki, dem größten Fußballstadion Russlands, das ausverkauft war. Mit "Russland, wir lieben dich!" kommentierte die Band das Foto des Kusses auf Instagram.

Warum sich die Band in Russland und Polen für die LGBT-Community stark macht? Homosexuelle sind in Polen sind häufig Anfeindungen ausgesetzt. Erst vor wenigen Tagen überfielen Rechtsextreme und Hooligans eine LGBT-Parade im polnischen Bialystok. Auch in Russland beklagen Menschenrechtsaktivisten seit Jahren brutale Übergriffe auf Homosexuelle, die oft folgenlos bleiben. Der Europarat hat die politische und geistliche Führung Russlands vor wenigen Monaten dafür gerügt, Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit Vorschub zu leisten. Dort stehen positive Äußerungen über Homosexuelle in Anwesenheit von Kindern seit 2013 unter Strafe.

Zuletzt protestierte Elton John in einem offenen Brief gegen die Diffamierung Homosexueller in Russland: In der russischen Version waren alle schwulen Liebesszenen aus dem Kinofilm "Rocketman" über sein Leben herausgeschnitten worden.

Dass sich Rammstein so deutlich politisch äußert, ist sonst eher selten. In die Schlagzeilen geriet die Band zuletzt im Frühjahr durch das Teaser-Video zur Single "Deutschland", in dem die Bandmitglieder in KZ-Uniformen am Galgen standen. Das sei eine Werbung für den Faschismus oder zumindest das Spiel mit kalkulierter Empörung zum Verkauf der neuen Platte, wurde kritisiert. Tatsächlich war in dem kompletten Stück zu hören, dass sich Rammstein klar vom Nationalismus distanziert.