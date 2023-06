In einem Fall ist die Rede von einer damals 21-Jährigen, die für ein Rammstein-Konzert im August 2019 »alle Stufen des Casting-Systems durchlaufen« habe und am Ende in einem Hotelzimmer wieder zu sich gekommen sei. Lindemann habe auf ihr gelegen und sie gefragt, ob er aufhören solle, erinnert sich die Frau den Artikeln zufolge.

Auch die Youtuberin Kayla Shyx bekräftigt in einem 30-minütigen Video die Vorwürfe. Sie sei selbst am 4. Juni 2022 in der »Row Zero« von Makeeva angesprochen worden, ob sie zur Afterparty mitkommen wolle. »Sie war extrem nett und zutraulich. Ich habe mir nichts gedacht.« Sie sei dann aber von Makeeva und mehreren Security-Männern in einen kleinen Raum geführt worden, sollte ihr Handy abgeben. »Makeeva hat wie eine Mum beruhigend auf mich eingeredet. Ich war unter miesem Druck.«