Rammstein Warum die Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt wurden

Was bedeutet das? Warum hat die Staatsanwaltschaft so entschieden? Und hätten Medien wie der SPIEGEL nicht über Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Till Lindemann berichten dürfen? Eine Einordnung.

Warum ermittelte die Staatsanwaltschaft überhaupt?

Ende Mai erhob die Irin Shelby Lynn in sozialen Netzwerken den Vorwurf, ihr seien im Rahmen eines Rammstein-Konzerts Drogen ins Getränk gegeben worden. Sie berichtete von Erinnerungslücken, postete Fotos von Verletzungen an ihrem Körper. Zudem habe sie ein Mitarbeiter in einer Pause des Auftritts in einen kleinen Raum gebracht, offenbar, um dort mit Lindemann Sex zu haben. Lindemann habe ihr Nein akzeptiert. Rammstein und Lindemann bestreiten die Schilderungen Lynns.