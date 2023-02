Ein mit 100-Dollar-Scheinen werfender New Yorker Rapper hat in Kuba Hunderte Fans vor sein Hotel in Havanna gelockt und einen Polizeieinsatz und offenbar auch eine stundenlange Stilllegung des Mobilfunk-Netzes ausgelöst. Vor einem Luxushotel im Zentrum der Hauptstadt waren am Donnerstag junge Menschen zusammengeströmt, um den US-Rapper Tekashi 6ix9ine zu sehen.