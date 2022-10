Album der Woche mit den Red Hot Chili Peppers Kommt knuddeln!

Allerdings ist es ein sehr domestiziertes Funk-Album. Zuletzt stand hier ja die Frage im Raum, wie man sich eigentlich ein Alterswerk dieser ewig hibbeligen Gruppe Berufsjugendlicher vorstellen müsse. Vielleicht so wie dieses. Sänger Anthony Kiedis tut am Anfang noch so, als wäre er das virile Sex-Tier von früher, das einst nur mit einer über den Penis gezogenen Socke auf der Bühne stand. »Well, I'm an animal/ Something like a cannibal/ I'm very flammable/ And partially programmable«, abzählreimt der gerade noch 59-Jährige in «Tippa My Tongue«, erkennt aber gleichzeitig an, dass die Exzesse der Vergangenheit angehören: »Centuries of overuse/ Now I wear it nice and loose«. Gemeint ist hier wohl vor allem das kleine Löschpapier mit LSD, das er auf seine Zungenspitze für den nächsten Microdosing-Trip in die Traumkantine legt. Aber in seinen Visionen wird er nun, im Zuge des Albums, milder und milder, nicht wilder.

Gegen Ende, in einem Song, der für die prototypische L.A.-Band nicht adäquater betitelt sein könnte (»La La La La La La La La«) träumt er, reumütig über alte Sünden, vom trauten Romantik-Date am Strand mit Fast Food und der Liebsten, die am besten für immer bei ihm bleiben soll: »I wanna spin my wheels with you/ Win and lose some beers with you/ Tell me how it feels for you/ To order Happy Meals for two«, croont Superdude Kiedis in der wohl ersten Powerballade der Chili Peppers. Niedlich!

Zum Schluss, im Blues »Carry Me Home«, gesteht er seine Einsamkeit und gibt sich universell versöhnlich mit allen Andersdenkenden im Angesicht der Umwelt-Apokalypse: »You’ve got your way and I guess I have mine/ Both gonna die at the very same time.« Deeper als das wird Surf-Philosophie nicht mehr in diesem Leben.