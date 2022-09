Während die Austragung 2020 mit seinem Durchhaltetrotz in positiver Erinnerung geblieben sein mag, war 2021 ein Flop: Zu viele Leute wollten die zu wenigen Acts sehen, die in Klubs mit behördlich eingeschränktem Fassungsvermögen spielten – die Folge war langes, und oft vergebliches Anstehen. In diesem Jahr hingegen war jenes Hoppen von einem Klub zum nächsten wieder möglich, das den besonderen Reiz des Reeperbahn Festivals ausmacht: Man setzt sich einen Fixpunkt am Abend und lässt sich ansonsten treiben, entdeckt in einer Pinte am Hans-Albers-Platz australischen Dream-Pop von Hatchie oder im Hinterhof des Molotow einen Wiener Elektro-Grantler namens Salò. Tipps kommen von anderen Besuchern oder aus der Festival-App, in der nun eine Ampel anzeigte, wo es voll werden könnte und wo nichts mehr geht. Meistens ging noch was.