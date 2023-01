In seinen über 70 Jahren beim Rundfunk interviewte er zahlreiche Stars wie Ella Fitzgerald, Elvis Presley und Frank Sinatra, dazu Bands wie die Bee Gees und die Beatles.

»All The Way With Ray« – ein Dauerläufer

Geboren wurde Cordeiro 1924 in Hongkong in einer Familie portugiesischer Einwanderer. Er arbeitete zunächst als Gefängniswärter und Bankangestellter, bevor er 1949 seinen ersten Job beim Radio bekam. Laut seiner Website war er dort zunächst Autor, dann DJ. 1960 heuerte er bei der Sendergruppe Radio Television Hongkong (RTHK) an und startete zehn Jahre später das Spätabendprogramm »All The Way With Ray«, es lief dort 51 Jahre lang.