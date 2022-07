Die Revolverheld-Tour »Neu erzählen« sollte am 24. Januar in Leipzig starten und die Band in mehr als ein Dutzend Städte führen. Das letzte Konzert der Arena-Tour war für Mitte Februar in Hamburg geplant. Das dazugehörige Album war im Oktober 2021 auf Platz zwei in die deutschen Charts eingestiegen – was auch die Höchstposition der beiden vorherigen Alben war. Allerdings war »Neu erzählen« mit 10 Wochen deutlich weniger lange unter den Top 100 platziert als die Vorläufer.