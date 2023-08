Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene erklärte denn auch prompt im Onlinedienst X, ehemals Twitter, Anthonys Lied sei das, »was Washington DC hören muss«. Etliche andere Meinungsmacher der Konservativen äußerten sich ähnlich. Aber auch der demokratische Senator Chris Murphy aus Connecticut forderte, »Progressive« sollten sich den Song anhören.

17,5 Millionen Mal gestreamt

In einem Video auf seinem YouTube-Kanal betont Anthony, dass seine politischen Ansichten »ziemlich genau in der Mitte« liegen. Bei einem Konzert in North Carolina am Samstag sagte er dem Sender Fox News: »So, wie es gerade läuft, sehe ich nicht, dass unser Land noch eine weitere Generation überlebt. Wir müssen zu den Wurzeln dessen zurückkehren, was dieses Land einst groß gemacht hat.« Dass er in dem Interview allerdings auch die Diversität der Vereinigten Staaten als Wert an sich lobte, missfiel manch einem neuen Fan .

17,5 Millionen Mal wurde »Rich Men North of Richmond« nach »Billboard«-Angaben in weniger als einer Woche gestreamt. Noch mehr ins Gewicht fiel aber nach Ansicht von Kennern des US-Charts-Reglements, dass der Song 147.000 Mal heruntergeladen wurde. Downloads über iTunes und ähnliche Anbieter haben an sich als Markt an Bedeutung stark verloren. Doch weil sie auf den einzelnen Song bezogen umsatzstärker sind als ein Abspielen im Rahmen eines Streaming-Abos, werden sie auch stärker für die Hitparade gewichtet. Es kam sogar der Verdacht auf, es handele sich um eine konzertierte Aktion, wie man sie von K-Pop-Fans kennt, denen Chartplatzierungen sehr wichtig sind – hier womöglich gar mit politischem Hintergrund?