Auf einem in der Luft schwebenden Bühnenelement und frech grinsend beginnt Rihanna ihren fast viertelstündigen Auftritt – ein Medley aus zwölf ihrer beliebtestens Hits. Zu »Bitch better have my money« präsentiert Rihanna ihren Babybauch mit einer streichelnden Geste. Unter Jubel lässt sie sich von der Decke abseilen.

Rihanna wurde im Frühling 2005 weltweit bekannt, als sie mit ihrer Debütsingle »Pon de Replay« ad hoc in fünfzehn Ländern in den Top 5 der Charts landete. Seitdem veröffentlichte sie eine Hitsingle nach der anderen, »Umberella« und »We found Love« sind zwei davon, Alben wie »Music oft the Sun« bis »Unapolgetic« folgten. Insgesamt verkaufte sie bislang über 60 Millionen Alben und 215 Millionen digitale Tracks. Ihr letztes Album »Anti« erschien allerdings bereits vor sieben Jahren. Ganz schön lang her.