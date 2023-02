Die wichtigsten Filmpreise der Welt werden in diesem Jahr am 12. März in Hollywood verliehen. Moderieren soll die Veranstaltung der Comedian Jimmy Kimmel. Rihanna ist zum ersten Mal nominiert. Sie konkurriert unter anderem mit Lady Gaga und deren Song »Hold My Hand« aus »Top Gun: Maverick« sowie dem derzeit als Favoriten gehandelten Lied »Naatu Naatu« aus dem indischen Streifen »RRR« um den Oscar.