Album der Woche mit Rita Ora Die Braut, die sich nicht traut

Aber Spaß und Häme beiseite: Auch wenn es von ihren aktuellen Singles bisher noch keine nach ganz oben in die Charts schaffte, ist Rita Ora eine der erfolgreichsten Sängerinnen aus UK: Mit »Let You Love Me«, ihrem letzten großen Hit, wurde sie zur ersten britischen Solo-Künstlerin, die es geschafft hat, 13 Songs in den heimischen Top-Ten zu platzieren. Und das mit nur zwei Alben seit 2012. Dass die Abstände zwischen ihren Veröffentlichungen so groß waren, lag auch an einem juristischen Kampf, den Ora gegen ihre ehemalige Plattenfirma, Jay-Zs Roc Nation, führte, von der sie sich ausgebremst fühlte. In der Zwischenzeit nutzte Ora die Gelegenheit, sich in mehreren Castingshow-Jurys zur bekannten TV-Persönlichkeit in England und den USA zu machen. Auch als Schauspielerin taucht sie immer wieder in kleinen Rollen auf, demnächst wohl neben Jamie Foxx und Robert De Niro im Actionfilm »Tin Soldiers«.

»You And I« könnte also auch das Emanzipations-Album einer Pop-Powerfrau sein. Doch anders als Kolleginnen wie Dua Lipa oder Jessie Ware nutzt sie ihre nostalgieseligen Tunes nicht für eine Ermächtigungs-Erzählung, sondern präsentiert sich als verknallte Braut, die sich zwar die Ehe zutraut, aber (noch) nicht den künstlerischen Befreiungsschlag. Die Kehrseite der kitschigen Hollywood-Story (ein Song heißt »Notting Hill«) ist: Auch wenn der prominente Ehemann auf dem Album nicht in Erscheinung tritt, spielt er als Sehnsuchtssubjekt dennoch eine tragende Rolle und ließ es sich nicht nehmen, seine Gattin im Videoclip für »Don’t Think Twice« selbst in Szene zu setzen.

Analog zu martialischen Songzeilen wie »Heaven is a shot in the dark/ So shoot with your heart« zeigt er Ora darin als Hoodie-Rotkäppchen in einen Horrormärchenwald, wo sie mit unheimlichen, teils gesichtsverformten Doppelgängerinnen konfrontiert ist und seltsame Rumpelstilzchen-Tanzbewegungen absolviert. Wenn sich solcherlei psychologische Abgründigkeit auch in der leider allzu generischen Musik widerspiegelte, »You & I« wäre vielleicht ein interessanteres Album. Aber die große Rita-und-Taika-Saga fängt ja gerade erst an. (5.0)