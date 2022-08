In einem inzwischen gelöschten Posting auf Facebook hatte der Veranstalter von »gesteuerten Schmierfink-Medien« gesprochen. Danach folgte offenbar die Absage, in einem Schreiben habe sich die Agentur beschwert, heißt es im Statement des »Münchner Merkurs«. »Der Tenor war dort der gleiche«, heißt es bei der Zeitung auf Anfrage des SPIEGEL. Die Redakteure fühlten sich demnach in ihrer Berichterstattung behindert: »Wir wollten deshalb auch nicht anderweitig darüber berichten«. Die Redaktion habe Wert darauf gelegt, den Vorfall zu veröffentlichen.