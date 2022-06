Rock am Ring ist zurück Affenpocken? Auch ein guter Bandname

Nur hier kann Mann noch Mann sein, also mit drei Promille im Blut und glasigem »Hab dich nicht so, und wenn du dich doch so hast, hab ich’s nicht so gemeint!«-Blick rudelweise von einer Bühne, auf der Männerrudel spielen, zur nächsten Bühne wanken, auf der ebenfalls Männerrudel spielen.

Und wenn die Dämmerung sich senkt über die Wildnis (hier stelle man sich bitte die Erzählstimme von David Attenborough vor), kann man wieder ihre Rufe hören von Zelt zu Zelt, wie die Primaten von Baum zu Baum: »Helga? Heeelga!« So geht es hin und her, schaukeln sich die Männchen gegenseitig hoch in ihrer kreatürlichen Sehnsucht nach dem abwesenden Weibchen.

Pro-Tipp: Es gibt, wenn wir nach vier (überteuerten) Bieren oder einem Tetrapak Rotwein zum Kochen versuchsweise mal binär bleiben wollen, ebenso viele Frauen wie Männer in Deutschland. Wenn Frauen die Musik von Frauen hören, steigt zwangsläufig der Marktwert von Musik von Frauen – und schon in zehn bis zwanzig Jahren werden ebenso viele Frauen wie Männer auf der Bühne stehen. Quatschproblem gelöst!

Rock den Rock!

Mit Rock am Ring von Marek Lieberberg verhält es sich ein wenig wie mit »Der Schlaf in den Uhren« von Uwe Tellkamp. Wer sich auskennt, rümpft die Nase und rollt mit den Augen – was das breite Publikum natürlich nicht am Konsum des Kulturprodukts hindert. In der Eifel ist dieses Produkt erstens RAAWWK, und zweitens gut abgestanden.

Nach einer Theorie des Naserümpfers und Augenrollers Simon Reynolds (»Retromania«) scheint die Popkultur in einem Kreislauf aus Sampling, Wiederholung und Musealisierung gefangen zu sein. Für gewisse Acts schließt sich nach fast 20 Jahren der Nostalgiezirkel. Dann werden sie als Headliner gebucht, so wie Lenny Kravitz, Jamiroquai, Santana oder Ozzy Osbourne – bei Rock am Ring 2002. Zufall? 2012 kamen die Riffs und Beats von Linkin Park, Metallica, den Toten Hosen, The Offspring, Marilyn Manson oder Soundgarden.

Boomer buchen für Millennials. Auch diesmal wollen 90.000 Menschen offenbar auf den ganz großen Bühnen hautnah erleben, was ihnen schon seit mindestens zehn Jahren zu den Ohren herauspladdert. Muse. Green Day. Placebo. Bush. Danko Jones. The Offspring, um Himmels willen.

Hinzu kommt, dass Deutschland ein Rockland ist. Hier hält man die Treue, wacht am Grab des untoten Genres. In England oder den USA kann man auch mit Kendrick Lamar oder Beyoncé zahlungsfreudige Kundschaft auf mehrere Quadratkilometer ländlicher Idylle locken. Hier nicht. Oder erst in drei bis vier Jahrzehnten.

Pro-Tipp: Mastodon! Die spielen am Samstag zwischen 17.10 und 18.05 auf der »Mandora Stage«. Allein dafür lohnt sich’s natürlich.