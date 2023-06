Walgesänge wurden rasch ein Teil der populärkulturellen Vorstellungswelt. 1971 waren sie in einer Folge der TV-Serie »Partridge Family« zu hören. 1979 legte das Magazin »National Geographic« einer Ausgabe eine Flexidisc bei mit Auszügen aus Paynes Album. 1977 waren sie auf die Voyager Golden Records aufgenommen, den Datenplatten mit Bild- und Ton-Dokumenten über die Erde, die an Bord der Voyager-Raumsonden ins All geschickt wurden.

Auch musikgeschichtlich hinterließen die Walgesänge Spuren. Judy Collins und Kate Bush nahmen Lieder mit Auszügen aus »Songs of the Humpback Whale« auf. Payne selbst sagte über die langen Lieder der Tiere: »Ihre Gesänge sind so verschieden wie die Stücke von Beethoven und den Beatles«. Zu therapeutischen Zwecken waren Walgesänge in Thermalbädern zu hören, aus anderen Gründen wurden sie oft in den Toiletten von Szenebars abgespielt.