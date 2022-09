Nach umstrittenen Äußerungen zum Ukrainekrieg Roger Waters sagt Konzerte in Polen ab

Der britische Musiker Roger Waters hat für das kommende Frühjahr geplante Konzerte in Polen abgesagt. Dies berichteten polnische Medien am Samstag. Grund für Waters’ Absage könne demnach die in Polen zum Ausdruck gebrachte Empörung über seine Haltung zu Russlands Krieg gegen die Ukraine sein. Waters selbst äußerte sich nicht.