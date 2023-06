Im regulären Pressebriefing wurde am Dienstag Vedant Patel, der Sprecher des US-Außenministeriums, auf den Tweet angesprochen. Patel antwortete, der sei ihm nicht bekannt, auch das Pink-Floyd-Album und den dazugehörigen Film »The Wall« kenne er nicht. Man werde die Sache prüfen und sich später dazu äußern. In der Folge verschickte das State Department per Mail ein Statement an US-Pressevertreter, in dem es sich hinter Lipstadts Äußerungen stellte.

Waters ist als Kritiker Israels bekannt und immer wieder des Antisemitismus beschuldigt worden. Kritik zog der britische Musiker auch mit Aussagen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf sich. Die Stadt Frankfurt hatte versucht, ein Konzert des Sängers abzusagen. Waters ging gerichtlich gegen die Absage vor und hatte Erfolg.