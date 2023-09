Erst gab es Gerüchte, die von der Band selbst in die Welt gesetzt wurden - jetzt ist es raus: Die Rolling Stones bringen ein neues Album heraus. Über dieses »neue Album, die neue Musik und eine neue Ära« wollen sie am Mittwoch mit US-Talkshowmoderator Jimmy Fallon sprechen, wie die Stones auf ihrem Instagram-Account am Montagabend ankündigten. Das 31. Studioalbum heißt demnach »Hackney Diamonds«.